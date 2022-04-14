В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при обстреле

Губернатор рассказал, что мужчине 37 лет, он ранен в предплечье.

«Что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления», - написал глава региона.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что обстрел посёлка Климово Климовского района Брянской области украинскими военнослужащими был осуществлён с использованием двух боевых вертолётов.

