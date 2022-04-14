В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при обстреле
Местный житель села Журавлёвка Белгородской области получил осколочное ранение при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор рассказал, что мужчине 37 лет, он ранен в предплечье.
«Что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления», - написал глава региона.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что обстрел посёлка Климово Климовского района Брянской области украинскими военнослужащими был осуществлён с использованием двух боевых вертолётов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при обстреле
- В ЦБ предложили пересмотреть размер отчислений для Visa и Mastercard
- Новым гендиректором «Яндекса» назначен Артем Савиновский
- Роскачество в пяти брендах киноа обнаружило бактерии кишечной палочки
- Путин: Россия расширит поставки нефти и газа в страны Азии и Африки
- Тимошенко призвала западные страны обнулить госдолг Украины
- Иностранцам разрешили работать в украинской разведке
- Восемь человек пострадали в результате обстрела в Брянской области
- Гинцбург: применение назальной вакцины от COVID-19 откладывается в России
- Белорусские пограничники сбили квадрокоптер на границе с Литвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru