В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при обстреле

Местный житель села Журавлёвка Белгородской области получил осколочное ранение при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Губернатор рассказал, что мужчине 37 лет, он ранен в предплечье.

«Что он делал дома, когда введён режим ЧС, будем выяснять позже, после выздоровления», - написал глава региона.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что обстрел посёлка Климово Климовского района Брянской области украинскими военнослужащими был осуществлён с использованием двух боевых вертолётов.

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Фото: НСН
ТЕГИ:Белгород
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