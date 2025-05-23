«Двигатели – не проблема»: Как могли спастись пилоты разбившегося Ми-8
Чтобы выжить, скорость падения Ми-8 должна была быть как можно больше, при этом такой вертолет можно посадить и «без моторов», сказал в эфире НСН Вадим Базыкин.
Пилоты вертолетов не катапультируются во время падении машины, при этом при отказе двигателей можно спастись и выжить, рассказал в интервью НСН заслуженный пилот России, лётчик-испытатель Вадим Базыкин.
Ранее стало известно о крушении военного вертолета Ми-8 в Орловской области. По словам губернатора региона, экипаж погиб, но успел увести вертолет от жилых домов. Официальная версия авиакатастрофы пока не названа. Базыкин рассказал, что ему трижды приходилось спасать жизнь во время инцидентов с вертолетами.
«Если двигатель отказал, для Ми-8 это вообще не проблема. Если отказало два двигателя, то проблема уже более серьезная. У меня было много посадок "без моторов", из них три, когда мне приходилось бороться за свою жизнь и жизнь пассажиров. Авторотируется МИ-8 достаточно сложно, там нужно все сделать вовремя и правильно. Посадка на большом вертолете, таком как Ми-8, отличается от маленьких, таких как "Робинсон". У Земли должна быть скорость не более 35-40 км/ч, чтобы воздушная подушка у тебя не выскочила назад. Лопасти тормозятся мгновенно, их надо раскручивать под собственным весом. Чем больше высота, тем лучше, тем безопаснее будет посадка. Если высота полтора километра, он падает как камень и скорость необходимо гасить мгновенно. Если он полтора километра планировал, значит у него что-то другое произошло. При отказе одного двигателя он нормально себя ведет и может даже не снижаться», - объяснил летчик-испытатель.
При этом он подчеркнул, что вертолетчики всегда до последнего пытаются спасти жизнь пассажиров.
«Мы, пилоты вертолетов, всегда до конца боремся за жизнь пассажира. При этом вертолетчик - как бойцовская собака, он очень отличается от пилота самолета, там все по-другому. Если на самолете надо ставить скорость планирования как можно меньше, в вертолете наоборот – чтобы выжить, скорость падения должна быть 10 или 30 метров в секунду, как можно больше. Тогда вертолет собственным весом раскрутит лопасти. Это если без двигателя, на авторотации. Все зависит от того, что там произошло. Если обрыв трансмиссии, там скорость нужна. Если рост температуры с падением давления масла и пожар, необходимо сразу искать место для посадки», - указал Базыкин.
Вместе с тем он назвал Ми-8 надежным вертолетом, сравнив его с автоматом Калашникова.
«Ми-8 - это автомат Калашникова, это достаточно безопасная техника, просто ее надо грамотно эксплуатировать и не вводить в тяжелые условия. Сейчас хорошая погода, обледенения нет, хотя "восьмерка" справляется и с сильным обледенением. Посмотрим, что там за причины, машина супернадежная», - заключил собеседник НСН.
По данным пресс-службы Московского военного округа, предварительная причина авиакатастрофы в Орловской области — техническая неисправность. По ее данным, вертолет упал в безлюдной местности, при этом на земле разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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