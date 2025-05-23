Пилоты вертолетов не катапультируются во время падении машины, при этом при отказе двигателей можно спастись и выжить, рассказал в интервью НСН заслуженный пилот России, лётчик-испытатель Вадим Базыкин.

Ранее стало известно о крушении военного вертолета Ми-8 в Орловской области. По словам губернатора региона, экипаж погиб, но успел увести вертолет от жилых домов. Официальная версия авиакатастрофы пока не названа. Базыкин рассказал, что ему трижды приходилось спасать жизнь во время инцидентов с вертолетами.