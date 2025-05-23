Вертолет потерпел крушение в Орловской области
23 мая 202515:21
Вертолет потерпел крушение в Орловской области. Об этом со ссылкой на ЕДДС Урицкого района сообщает ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошёл близ посёлка Нарышкино.
«Пожарные все туда выехали», - указали в ЕЕДС.
Принадлежность воздушного судна не уточняется.
Ранее два вертолёта столкнулись в Финляндии в районе аэродрома Эура, погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru