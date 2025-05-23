Вертолет потерпел крушение в Орловской области

Вертолет потерпел крушение в Орловской области. Об этом со ссылкой на ЕДДС Урицкого района сообщает ТАСС.

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Отмечается, что инцидент произошёл близ посёлка Нарышкино.

«Пожарные все туда выехали», - указали в ЕЕДС.

Принадлежность воздушного судна не уточняется.

Ранее два вертолёта столкнулись в Финляндии в районе аэродрома Эура, погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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