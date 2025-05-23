Губернатор Клычков: Экипаж увел упавший военный вертолет от жилых домов
Экипаж военного вертолёта, потерпевшего крушение в Орловской области, ценой собственных жизней увёл воздушное судно от жилых домов. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, причиной крушения стала техническая неисправность. Экипаж вертолёта ВС РФ сумел увести падающую машину в безлюдную местность - инцидент произошёл на расстоянии 1,5 км от посёлка Нарышкино Урицкого района.
«Жители не пострадали, разрушений нет. В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют», - написал Клычков.
Он также подчеркнул, что героизм лётчиков не будет забыт.
Ранее в Московском военном округе заявили, что в Орловской области потерпел крушение вертолёт Ми-8, экипаж погиб, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю
- Глава МИД ФРГ заявил, что ЕС обсуждает новые санкции против РФ
- Киркоров прервал концертную деятельность из-за травмы
- Российская оперная певица впервые в мире выступила дуэтом с ИИ
- Минюст признал иноагентом правозащитника Яна Рачинского
- Губернатор Клычков: Экипаж увел упавший военный вертолет от жилых домов
- СМИ: Рейс Даламан-Москва подал сигнал бедствия
- На Украине заявили о начале реализации соглашения о недрах совместно с США
- В Екатеринбурге школьнице запретили проход с иконой на ЕГЭ
- Театральный фестиваль «Мелиховская весна» стартовал в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru