Губернатор Клычков: Экипаж увел упавший военный вертолет от жилых домов

По его словам, причиной крушения стала техническая неисправность. Экипаж вертолёта ВС РФ сумел увести падающую машину в безлюдную местность - инцидент произошёл на расстоянии 1,5 км от посёлка Нарышкино Урицкого района.

«Жители не пострадали, разрушений нет. В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют», - написал Клычков.

Он также подчеркнул, что героизм лётчиков не будет забыт.

Ранее в Московском военном округе заявили, что в Орловской области потерпел крушение вертолёт Ми-8, экипаж погиб, сообщает RT.

