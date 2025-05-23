Губернатор Клычков: Экипаж увел упавший военный вертолет от жилых домов

Экипаж военного вертолёта, потерпевшего крушение в Орловской области, ценой собственных жизней увёл воздушное судно от жилых домов. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Клычков.

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По его словам, причиной крушения стала техническая неисправность. Экипаж вертолёта ВС РФ сумел увести падающую машину в безлюдную местность - инцидент произошёл на расстоянии 1,5 км от посёлка Нарышкино Урицкого района.

«Жители не пострадали, разрушений нет. В настоящее время какие-либо угрозы отсутствуют», - написал Клычков.

Он также подчеркнул, что героизм лётчиков не будет забыт.

Ранее в Московском военном округе заявили, что в Орловской области потерпел крушение вертолёт Ми-8, экипаж погиб, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВертолетВооруженные Силы РФКрушениеОрловская Область

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