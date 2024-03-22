Два вертолета Ка-32 направили на тушение пожара в «Крокус Сити Холле»

Два вертолета Ка-32 направлены на тушение пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл», где стрельбу по посетителям открыли неизвестные. Об этом сообщило ИА Регнум со ссылкой на источник.

СМИ: Стрельбу в «Крокус Сити Холле» устроили 5 человек

Отмечается, что пожару был присвоен третий ранг сложности.

Ранее к «Крокус Сити Холлу» прибыли бойцы подразделения Росгвардии.

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ФОТО: РИА Новости
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