Два вертолета Ка-32 направили на тушение пожара в «Крокус Сити Холле»
22 марта 202421:36
Два вертолета Ка-32 направлены на тушение пожара в концертном зале «Крокус Сити Холл», где стрельбу по посетителям открыли неизвестные. Об этом сообщило ИА Регнум со ссылкой на источник.
Отмечается, что пожару был присвоен третий ранг сложности.
Ранее к «Крокус Сити Холлу» прибыли бойцы подразделения Росгвардии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД России призвали мировое сообщество осудить стрельбу в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: четверо нападавших на «Крокус Сити Холл» могли скрыться
- Картаполов: Найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит, ответят все
- Два вертолета Ка-32 направили на тушение пожара в «Крокус Сити Холле»
- СМИ: До 130 возросло число пострадавших при стрельбе в «Крокус Сити Холле»
- Reuters: Белый дом выразил соболезнования в связи с ЧП в «Крокус Сити Холле»
- Второй взрыв раздался в «Крокус Сити Холле»
- Минюст включил журналиста Кирилла Набутова в список иноагентов
- СМИ: Несколько террористов забаррикадировались внутри здания «Крокус Сити Холла»
- Собянин выразил соболезнования погибшим в «Крокус Сити» и поручил оказать помощь
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru