Два украинских дрона уничтожили над Брянской областью
10 февраля 202409:43
Два беспилотника самолетного типа уничтожили над Брянским районом Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата ... уничтожены над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в Telegram-канале.
Никто не пострадал, разрушений не выявлено.
Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили три дрона ВСУ над Брянской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru