Два украинских дрона уничтожили над Брянской областью

Два беспилотника самолетного типа уничтожили над Брянским районом Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«Два беспилотных летательных аппарата ... уничтожены над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в Telegram-канале.

Никто не пострадал, разрушений не выявлено.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили три дрона ВСУ над Брянской областью.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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