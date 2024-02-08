В селе Сушаны под Брянском нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ

Ликвидация последствий снегопада в Москве займет несколько дней Прокуратура проводит проверку из-за массовой драки на подмосковном складе Wildberries Заммэра призналась, что открытия молодых московских ученых ей казались научной фантастикой Открылся прием заявок на участие в пятом конкурсе «Новатор Москвы» На торги выставили два нежилых помещения в районе Ломоносовский Москвичи около 30 тысяч раз воспользовались сервисом «Наша свадьба»