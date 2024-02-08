В селе Сушаны под Брянском нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
8 февраля 202412:38
Село Сушаны Климовского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что никто не пострадал.
Во вторник ВСУ нанесли удар по центру села Сушаны, напоминает RT. В результате было частично нарушено энергоснабжение.
Накануне украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадали два человека, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru