В селе Сушаны под Брянском нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ

Село Сушаны Климовского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село Сушаны

«Частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что никто не пострадал.

Во вторник ВСУ нанесли удар по центру села Сушаны, напоминает RT. В результате было частично нарушено энергоснабжение.

Накануне украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадали два человека, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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