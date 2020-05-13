Два священника умерли от коронавируса

По данным агентства, умер клирик столичного храма Троицы Живоначальной в Конькове протоиерей Алексий Пеньков и клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Петр Грибов. Смерть обоих священников была зарегистрирована 13 мая.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, как можно защитить обитателей монастырей от коронавируса. По его словам, монастыри закрывать уже поздно.

В России за минувшие сутки выявлено 10 028 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 96 смертей и 4491 выздоровлений пациентов.

