Два священника умерли от коронавируса

Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса сообщили о смерти двух священников от последствий заражения инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, умер клирик столичного храма Троицы Живоначальной в Конькове протоиерей Алексий Пеньков и клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Петр Грибов. Смерть обоих священников была зарегистрирована 13 мая.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, как можно защитить обитателей монастырей от коронавируса. По его словам, монастыри закрывать уже поздно.

В России за минувшие сутки выявлено 10 028 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 96 смертей и 4491 выздоровлений пациентов.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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