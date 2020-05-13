Два священника умерли от коронавируса
Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса сообщили о смерти двух священников от последствий заражения инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, умер клирик столичного храма Троицы Живоначальной в Конькове протоиерей Алексий Пеньков и клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Петр Грибов. Смерть обоих священников была зарегистрирована 13 мая.
Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, как можно защитить обитателей монастырей от коронавируса. По его словам, монастыри закрывать уже поздно.
В России за минувшие сутки выявлено 10 028 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 96 смертей и 4491 выздоровлений пациентов.
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