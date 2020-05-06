Монастыри закрывать уже поздно. Кураев об эпидемии в РПЦ

Запрещенный в служении протодиакон в беседе с НСН рассказал, как можно защитить обитателей монастырей от коронавируса.



Игумен и главный врач Троице-Сергиевой Лавры Тихон умер из-за «осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией». Как сообщает «Медиазона», детали смерти 65-летнего священника не приводятся.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, как можно защитить обитателей монастырей от коронавируса.

«Какие-либо меры предпринимать уже поздно. Можно только какие-то отдаленные и «не раскрученные» монастыри попробовать от этого спасти. Там еще есть шанс как-то себя защитить, - отметил священник. - Столичные монастыри должны были быть закрыты полностью и уже давно. На днях патриарх Кирилл принял показное решение о снятии с должности настоятеля целого храмового комплекса в Перерве – там и семинария находится и общежитие. Тамошний священник и настоятель на Пасху не закрыл двери своего храма: 200 человек было на службе. И патриарх принял довольно жесткое решение о его отстранении до конца карантина в стране. Это прямое указание всему остальному духовенству», - полагает Кураев.

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Он напомнил, что когда-то монастырь был формой радикальной социальной дистанции.

«Монах – он один. Он вдали от всех, и эпидемии по идее должны этих отшельников обходить стороной. Но у нас сегодня все монастыри так называемые общежитные. Живут они вместе, у них общая трапезная, общий храм. Монастырь – это большое общежитие. Поэтому, если заражение начинается, оно приобретает повальный характер», - сказал отец Андрей.

В некоторых случаях радикальная изоляция возможна.

«На этот путь еще 13 марта встал наместник Валаамского монастыря, архиепископ Панкратий, он объявил о полной изоляции. То есть никакие корабли не ходили по озеру на Валаамские острова, никакие вертолеты. И, соответственно, никаких плохих вестей не слышно с Валаамского архипелага. Другое дело, что это могло быть не самостоятельное решение Панкратия, а решение ФСО, поскольку там находится одна из резиденций президента», - пояснил клирик.

Напомним, в конце апреля администрация Сергиева Посада объявила, что в Троице-Сергиевой Лавре заразились коронавирусом 37 насельников.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусАндрей КураевРПЦ
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