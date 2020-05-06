Монастыри закрывать уже поздно. Кураев об эпидемии в РПЦ

Игумен и главный врач Троице-Сергиевой Лавры Тихон умер из-за «осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией». Как сообщает «Медиазона», детали смерти 65-летнего священника не приводятся.

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, как можно защитить обитателей монастырей от коронавируса.

«Какие-либо меры предпринимать уже поздно. Можно только какие-то отдаленные и «не раскрученные» монастыри попробовать от этого спасти. Там еще есть шанс как-то себя защитить, - отметил священник. - Столичные монастыри должны были быть закрыты полностью и уже давно. На днях патриарх Кирилл принял показное решение о снятии с должности настоятеля целого храмового комплекса в Перерве – там и семинария находится и общежитие. Тамошний священник и настоятель на Пасху не закрыл двери своего храма: 200 человек было на службе. И патриарх принял довольно жесткое решение о его отстранении до конца карантина в стране. Это прямое указание всему остальному духовенству», - полагает Кураев.