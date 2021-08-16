Два самолета Чехии не смогли сесть в аэропорту Кабула
16 августа 202122:59
Два военных самолета Чехии не смогли приземлиться в аэропорту Кабула в Афганистане из-за людей на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает ТАСС.
Самолеты были направлены в Кабул для эвакуации граждан Чехии, находящихся в стране. В результате оба самолета совершили посадку в Азербайджане.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли в международном аэропорту Кабула из-за возникшего во время эвакуации хаоса.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru