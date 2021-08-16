Два самолета Чехии не смогли сесть в аэропорту Кабула

Два военных самолета Чехии не смогли приземлиться в аэропорту Кабула в Афганистане из-за людей на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает ТАСС.

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Самолеты были направлены в Кабул для эвакуации граждан Чехии, находящихся в стране. В результате оба самолета совершили посадку в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в международном аэропорту Кабула из-за возникшего во время эвакуации хаоса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Афганистан
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