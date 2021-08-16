Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса в ЕС из-за ситуации в Афганистане

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация в Афганистане может привести к нерегулируемым потокам миграции в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

Германия и Франция планируют совместную работу по эвакуации граждан из Афганистана

Такое заявление французский лидер сделал в ходе телеобращения к нации. Он отметил, в частности, что Афганистан не должен снова стать убежищем террористов. По словам Макрона, это станет угрозой международной стабильности.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден сделает экстренное заявление по Афганистану, пишет «Невские новости».

В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Радикалы заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике. При этом талибы подчеркнули, что обеспечат безопасность жителей Афганистана и иностранных дипломатов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ФранцияМакрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры