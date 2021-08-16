СМИ: семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту Кабула
Семь человек погибли в международном аэропорту Кабула из-за возникшего во время эвакуации хаоса, сообщает телеканал Sky News Arabia.
По его информации, в число погибших включены также люди, которые упали со взлетающего самолёта.
Ранее не менее двух афганцев уцепились за шасси самолёта ВВС США, но сорвались и погибли, когда американское воздушное судно приступило к набору высоты.
После этого американские военные были вынуждены временно приостановить воздушную эвакуацию из аэропорта Кабула из-за собравшихся людей на взлётной полосе.
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