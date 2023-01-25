Два населенных пункта в Курской области остались без электричества после обстрела

Обстрелу подвергся хутор Отруба Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его данным, никто не пострадал. Однако повреждены линии электропередач. Без энергоснабжения остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. На месте восстановительные работы ведут специалисты. Подача электроэнергии частично уже восстановлена.