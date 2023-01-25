Два населенных пункта в Курской области остались без электричества после обстрела

Обстрелу подвергся хутор Отруба Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его данным, никто не пострадал. Однако повреждены линии электропередач. Без энергоснабжения остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. На месте восстановительные работы ведут специалисты. Подача электроэнергии частично уже восстановлена.

На территорию курского поселка Тёткино сбросили две гранаты

Глава региона пообещал, что в ближайшее время последствия обстрела будут полностью устранены.

Накануне Старовойт сообщил, что в Курской области два человека пострадали в результате атаки вооруженных сил Украины.

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ФОТО: кадр из видео
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