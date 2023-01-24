Два человека пострадали в Курской области из-за сброшенного с дрона взрывного устройства

В Курской области два человека пострадали в результате атаки вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, взрывное устройство сбросили с дрона в селе Горналь Суджанского района.

На территорию курского поселка Тёткино сбросили две гранаты

Старовойт уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Накануне курский губернатор сообщил о новых обстрелах региона со стороны Украины, в результате которых остались без электричества четыре населенных пункта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДроныПострадавшиеКурская Область
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