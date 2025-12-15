Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,3 млн
15 декабря 202509:57
Количество обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило 1,3 млн. Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на данные обрабатывающей сведения нейросети Сбербанка GigaChat.
«Всего обращений 1 302 643», - указано в сообщении.
Больше всего зарегистрировано обращений по темам «Социальная политика», «Инфраструктура», «Государство и общество», «Жилье».
Программу «Итоги года с Владимиром Путиным» покажут в эфире в полдень 19 декабря, пишет 360.ru.
