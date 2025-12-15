Консерватор Каст победил на президентских выборах в Чили

Оппозиционер-консерватор Хосе Антонио Каст одержал победу во втором туре выборов президента Чили. Об этом сообщила избирательная служба республики.

После подсчета голосов с 83,43% избирательных участков Каст набрал 58,61% голосов.

На пост президента также претендовала Жанетт Хара из правящей левоцентристской коалиции «Единство для Чили». За нее проголосовали 41,39% избирателей. Хара признала поражение и поздравила соперника с победой, пишет RT.

Антонио Каст выступает за сокращение вмешательства государства в экономику, более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальными мигрантами, против эвтаназии, абортов и разводов. Новый президент Чили вступит в должность 11 марта и будет занимать свой пост в течение четырех лет.

