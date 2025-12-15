В Запорожской области два человека погибли при атаках ВСУ
Семь человек пострадали, двое погибли в результате атак ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, за минувшие сутки ВСУ совершили десять попыток атаковать регион.
«Пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетний, два человека погибли, пять человек госпитализированы», - указал Балицкий.
Глава региона добавил, что БПЛА ударили по Васильевскому, Каменско-Днепровскому и Пологовскому муниципальным округам и городу Бердянску. При атаке дрона по гражданскому автомобилю на дороге Пологи - Басань пострадал ребенок 2010 года рождения.
Ранее на северо-западе Запорожской области при атаке БПЛА пострадал объект магистральных электрических сетей, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru