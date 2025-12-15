Над Россией за час сбили 16 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России 16 дронов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 7.00 мск до 8.00 мск... перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что шесть дронов сбили в Калужской области, пять – в Брянской, четыре – над Московским регионом, в том числе три летевших на Москву беспилотника. Еще один украинский БПЛА уничтожили в Тамбовской области.

Минувшей ночью над территорией России сбили 130 беспилотников ВСУ самолетного типа, напоминает 360.ru.

