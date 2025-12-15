СМИ: Режиссера Роба Райнера и его жену нашли мертвыми в их доме
Тела американского режиссера и актера Роба Райнера и его жены Мишель Сингер-Райнер нашли в доме кинематографиста в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает канал NBC News со ссылкой на источники.
Погибших обнаружили в их особняке накануне около 15:30 (02:30 мск 15 декабря). На телах зафиксированы ножевые ранения.
Как сообщил журнал People, Райнер и его жена были убиты, преступление совершил их сын Ник. Известно, что последний ранее признавался в наркозависимости.
Робу Райнеру было 78 лет. Режиссер снял порядка трех десятков фильмов, в их числе «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Пока не сыграл в ящик».
Ранее на 68-м году жизни умер режиссер Олег Урюмцев, пишет 360.ru.
