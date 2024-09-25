СМИ: Военный корабль США столкнулся с неизвестным объектом в Аравийском море
Американский танкер-заправщик ВМС страны получил повреждения, сообщает Business Insider.
По данным издания, это произошло после столкновения с неизвестным объектом в Аравийском море. В результате столкновения USNS Big Horn никто из членов экипажа не пострадал.
24 сентября судно находилось у берегов Омана, однако позднее его буксировали в близлежащий порт. Масштаб повреждений и причина произошедшего неизвестны. Танкер имеет большое значение для операций пятого флота США в регионе.
Ранее американский авианосец с истребителями прибыл на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- OpenAI представила нового голосового помощника для ChatGPT
- СМИ: Военный корабль США столкнулся с неизвестным объектом в Аравийском море
- НОК Украины призвал МОК запретить участие детей из России в шахматах
- В Петербурге маршрутки перестали принимать оплату картами Visa и Mastercard
- ЕИБ одобрил Киеву кредит на €50 млн для замены российских вагонов метро
- В результате обстрела Белгорода пять раненых, повреждены 37 домов и 21 машин
- Администрация Байдена сомневается в интересе Путина к переговорам по ДСНВ
- Байден объявит о новой военной помощи Украине на встрече с Зеленским
- Байден обсудит с Зеленским возможность изменения политики по ударам вглубь РФ
- Аксенов предупредил жителей Крыма о масштабных учениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru