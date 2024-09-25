СМИ: Военный корабль США столкнулся с неизвестным объектом в Аравийском море

Американский танкер-заправщик ВМС страны получил повреждения, сообщает Business Insider.

ВМС Британии сообщили о подозрительном сближении с судном недалеко от Йемена

По данным издания, это произошло после столкновения с неизвестным объектом в Аравийском море. В результате столкновения USNS Big Horn никто из членов экипажа не пострадал.

24 сентября судно находилось у берегов Омана, однако позднее его буксировали в близлежащий порт. Масштаб повреждений и причина произошедшего неизвестны. Танкер имеет большое значение для операций пятого флота США в регионе.

Ранее американский авианосец с истребителями прибыл на Ближний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
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