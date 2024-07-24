Пилот выжил при крушении самолета в столице Непала
Пилот выжил при крушении самолета авиакомпании Saurya Airlines в столице Непала Катманду, сообщает The Annapurna Express со ссылкой на полицию.
По данным издания, пострадавшего доставили в больницу.
Разбившийся лайнер — Bombardier CRJ 200, он следовал в Покхару для техобслуживания, уточняет ABC Nepal. На борту были сотрудники авиакомпании. По информации местных СМИ, на борту было 19 человек, 18 из которых погибли.
Отмечается, что катастрофа произошла во время взлета, напоминает «Свободная пресса».
Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале. Флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
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