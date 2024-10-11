В Балтийском море загорелся нефтяной танкер

Нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море, сообщает Германское общество по спасению потерпевших крушение.

Спасательные службы получили сигнал тревоги с судна около 10:00 мск. Инцидент произошел к северо-востоку от немецкого Кюлунгсборна в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. На борту танкера находились семь членов экипажа, все они спасены.

На место ЧП прибыли аварийно-спасательный катер, буксир и многоцелевой корабль. Работы по тушению пожара продолжаются.

Ранее в Каспийском море произошло возгорание на судне снабжения, экипаж эвакуировали.

