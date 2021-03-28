Два дополнительных буксира в Суэцом канале помогут освободить севшее на мель судно
Еще два буксира направляются в Суэцкий канал, чтобы снять севший на мель контейнеровоз Ever Given. Об этом информирует портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.
Буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno приближаются к городу Суэц.
Предыдущая попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given не увенчалась успехом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.
Контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров, которое оно перевозит.
Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн.
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