Два дополнительных буксира в Суэцом канале помогут освободить севшее на мель судно

Еще два буксира направляются в Суэцкий канал, чтобы снять севший на мель контейнеровоз Ever Given. Об этом информирует портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.

Убыток от блокировки Суэцкого канала может составить 230 млрд долларов

Буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno приближаются к городу Суэц.

Предыдущая попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given не увенчалась успехом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.

Контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров, которое оно перевозит.

Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
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