Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given могут снять с мели в ближайшие часы

Судно Ever Given, заблокировавшее Суэцкий канал, могут снять с мели этой ночью во время прилива, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.

СМИ: Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале впервые сдвинули с места

Контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров, которое оно перевозит. Высокий прилив, во время которого судно могут сместить с места, ожидается в полночь.

Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн. Контейнеровоз, по данным СМИ, планируют освободить к ночи 27 марта.

В очереди на прохождение через Суэцкий канал уже 321 судно.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
ТЕГИ:Судно
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