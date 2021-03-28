Застрявшее в Суэцком канале судно Ever Given могут снять с мели в ближайшие часы

Контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров, которое оно перевозит. Высокий прилив, во время которого судно могут сместить с места, ожидается в полночь.

Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн. Контейнеровоз, по данным СМИ, планируют освободить к ночи 27 марта.

В очереди на прохождение через Суэцкий канал уже 321 судно.

