Убыток от блокировки Суэцкого канала может составить 230 млрд долларов
Мировая торговля из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given может потерять около 230 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Каждый день простоя, по данным аналитиков, приносит владельцам торговых судов и танкеров убыток в 9,6 млрд долларов. Попытка снять японское судно с мели пока что не увенчались успехом.
"Пробка" на море заблокировала путь для 16 танкеров, которые должны были перевезти до полутора млн тонн нефти и нефтепродуктов. Еще около сотни судов с различными товарами остаются заблокированными в порту.
Убытки также вызваны вынужденной сменой маршрута многих судов. Из-за блокировки Суэцкого канала перевозчики отправляют грузы, огибая Африку. Кроме того, снятие перегородившего канал судна может растянуться до нескольких недель. Эту информацию подтвердил департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ в своем аккаунте в Twitter.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 167 / сут.
Умерли
97 017+405 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 880 / сут.
- Руководство Украины проводит консультации с «нормандской четверкой»
- СМИ: Хакеров из России подозревают в атаке на Бундестаг
- Инфекционист Минздрава допустил сохранение ограничений до двух лет
- Четверо украинских военных погибли в результате обстрела в Донбассе
- ВОЗ: Острая фаза пандемии в мире еще не пройдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru