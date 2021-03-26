Убыток от блокировки Суэцкого канала может составить 230 млрд долларов

Мировая торговля из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given может потерять около 230 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Каждый день простоя, по данным аналитиков, приносит владельцам торговых судов и танкеров убыток в 9,6 млрд долларов. Попытка снять японское судно с мели пока что не увенчались успехом.



"Пробка" на море заблокировала путь для 16 танкеров, которые должны были перевезти до полутора млн тонн нефти и нефтепродуктов. Еще около сотни судов с различными товарами остаются заблокированными в порту.

Убытки также вызваны вынужденной сменой маршрута многих судов. Из-за блокировки Суэцкого канала перевозчики отправляют грузы, огибая Африку. Кроме того, снятие перегородившего канал судна может растянуться до нескольких недель. Эту информацию подтвердил департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ в своем аккаунте в Twitter.

