Провалилась попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given

В следующий раз судно попробуют освободить 28 марта. «Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», - сказал собеседник агентства.

Контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров, которое оно перевозит. Высокий прилив, во время которого судно могут сместить с места, ожидается в полночь.

