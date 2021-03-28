Провалилась попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given
Попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given не увенчалась успехом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.
В следующий раз судно попробуют освободить 28 марта. «Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива», - сказал собеседник агентства.
Контейнеровоз с мели пытаются снять десять буксиров. Ситуация осложняется размерами судна и количеством контейнеров, которое оно перевозит. Высокий прилив, во время которого судно могут сместить с места, ожидается в полночь.
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