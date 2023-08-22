Два человека ранены при обстреле ВСУ Старомихайловки
22 августа 202301:04
Два человека получили ранения после обстрела украинскими военными Старомихайловки, сообщает «РЕН ТВ».
Пострадали 11-летняя девочка и мужчина.
Ранее в Донецке две женщины получили ранения из-за взрыва кассетного боеприпаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru