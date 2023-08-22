Два человека ранены при обстреле ВСУ Старомихайловки

Два человека получили ранения после обстрела украинскими военными Старомихайловки, сообщает «РЕН ТВ».

Три дома в брянском селе Петрова Гута повреждены после обстрела ВСУ

Пострадали 11-летняя девочка и мужчина.

Ранее в Донецке две женщины получили ранения из-за взрыва кассетного боеприпаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелУкраина

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