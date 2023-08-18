Три дома в брянском селе Петрова Гута повреждены после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли село Петрова Гута в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Богомаз: пять диверсантов уничтожены в Брянской области

«Имеются частичные разрушения трех жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Как отметил Богомаз, никто не пострадал.

Накануне ВСУ обстреляли брянское село Забрама, пострадавших нет, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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