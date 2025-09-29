Дроны атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

В Белгородской области зафиксированы новые атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара по грузовому автомобилю в Шебекинском округе пострадал мужчина.

Пострадавший обратился в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы и шеи. Для дополнительного обследования его перевели в центральную районную больницу. Повреждения также получил грузовик, по которому пришелся удар.