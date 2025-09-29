Дроны атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области

В Белгородской области зафиксированы новые атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара по грузовому автомобилю в Шебекинском округе пострадал мужчина.

Пострадавший обратился в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы и шеи. Для дополнительного обследования его перевели в центральную районную больницу. Повреждения также получил грузовик, по которому пришелся удар.

В Белгороде три человека пострадали от ракетных обстрелов ВСУ

Гладков уточнил, что атакам подверглись предприятие и несколько автомобилей в сёлах Первое Цепляево, Новая Таволжанка и Зиборовка.

В Борисовском районе дрон ударил по двум домовладениям в селе Зозули, где выбило окна и повреждены заборы, а также по легковому автомобилю в районе Берёзовки. В Волоконовке FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
