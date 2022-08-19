Два человека пострадали при обрушенни горной породы в Мурманской области
Обрушение горной породы произошло на руднике в Мурманской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в городе Оленегорск на горном руднике АО «Олкон», на месте работают горноспасатели ФГУП «Оленегорское ВГСЧ».
В пресс-службе компании «Северсталь» сообщили, что пострадали два работника ремонтного управления, получившие микротравмы.
Ранее один человек пострадал в результате обрушения горной породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе.
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