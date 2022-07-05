Обрушение породы произошло в шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, причиной происшествия стало сейсмическое событие в 5 км от Междуреченска, на момент обрушения в шахте находились 189 человек.

«Люди выводятся на поверхность. На месте работают два отделения горноспасателей», - добавили в ведомстве.

Ранее двое рабочих пострадали в результате обвала на руднике по добыче олова Молодёжный в Хабаровском крае, сообщает RT.

