Обрушение породы произошло в шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе
Один человек пострадал в результате обрушения горной породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, сообщает пресс-служба администрации Междуреченского городского округа.
По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, причиной происшествия стало сейсмическое событие в 5 км от Междуреченска, на момент обрушения в шахте находились 189 человек.
«Люди выводятся на поверхность. На месте работают два отделения горноспасателей», - добавили в ведомстве.
Ранее двое рабочих пострадали в результате обвала на руднике по добыче олова Молодёжный в Хабаровском крае, сообщает RT.
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