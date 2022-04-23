СК возбудил уголовное дело после взрыва на руднике в Оренбуржье
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на руднике в Оренбургской области, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее стало известно, что на Гайском горно-обогатительном комбинате при проведении производственных работ произошла «внештатная детонация вещества» на глубине 1,2 км.
«По результатам проверки сообщения о смерти троих работников ПАО "Гайский горно-обогатительный комбинат" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — отмечается в сообщении на сайте регионального отделения СК.
Следователи работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства инцидента.
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