Над территорией России сбили 14 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали 14 беспилотников ВСУ в двух российских регионах. Об этом заявило Минобороны.

«С 8.00 до 11.00 мск... уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Семь дронов было сбито над Белгородской областью, шесть – над Крымом, еще один – над водами Черного моря.

Минувшей ночью российские военные уничтожили 53 украинских БПЛА, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры