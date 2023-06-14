Два человека пострадали от обстрела в Курской области
В поселке Глушково Курской области пострадали два человека в результате обстрела во стороны Украины. У них осколочные ранения средней тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Также, по словам главы региона, повреждено несколько зданий. Пограничники сбили над поселком БПЛА, который предназначался для корректировки огня.
Ранее в среду Старовойт сообщал об обстреле еще нескольких населенных пунктов. В частности, на спиртзаводе в поселке Теткино зафиксировали разрушения технологических линий. Из-за обстрелов было нарушено электроснабжение.
Под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи, разрушений в них нет.
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