Два человека пострадали от обстрела в Курской области

В поселке Глушково Курской области пострадали два человека в результате обстрела во стороны Украины. У них осколочные ранения средней тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Также, по словам главы региона, повреждено несколько зданий. Пограничники сбили над поселком БПЛА, который предназначался для корректировки огня.

Глава Курской области сообщил об обстреле двух приграничных поселков

Ранее в среду Старовойт сообщал об обстреле еще нескольких населенных пунктов. В частности, на спиртзаводе в поселке Теткино зафиксировали разрушения технологических линий. Из-за обстрелов было нарушено электроснабжение.

Под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи, разрушений в них нет.


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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелКурская Область

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