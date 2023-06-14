Два человека пострадали от обстрела в Курской области

В поселке Глушково Курской области пострадали два человека в результате обстрела во стороны Украины. У них осколочные ранения средней тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Также, по словам главы региона, повреждено несколько зданий. Пограничники сбили над поселком БПЛА, который предназначался для корректировки огня.