В поселке под Курском поврежден спиртзавод после обстрела со стороны Украины
Украинские войска вновь обстреляли приграничные населенные пункты в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По словам главы области, пострадал поселок Теткино: на местном спиртзаводе зафиксировали разрушения технологических линий. Кроме того, из-за обстрелов нарушено электроснабжение, отмечает RT.
«Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Повреждений в этих населенных пунктах нет.
Накануне ВСУ обстреляли здание управления МВД и кинотеатр «Мир» в поселке Глушково под Курском, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru