В поселке под Курском поврежден спиртзавод после обстрела со стороны Украины

Украинские войска вновь обстреляли приграничные населенные пункты в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Глава Курской области сообщил об обстреле двух приграничных поселков

По словам главы области, пострадал поселок Теткино: на местном спиртзаводе зафиксировали разрушения технологических линий. Кроме того, из-за обстрелов нарушено электроснабжение, отмечает RT.

«Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Повреждений в этих населенных пунктах нет.

Накануне ВСУ обстреляли здание управления МВД и кинотеатр «Мир» в поселке Глушково под Курском, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область

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