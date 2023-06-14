В поселке под Курском поврежден спиртзавод после обстрела со стороны Украины

Более 2 тысяч человек были спасены сотрудниками МЧС России после прорыва Каховской ГЭС Обломки дрона-камикадзе обнаружили в Брянской области Владелец танкера готов возместить ущерб от попадания бензина в реку Лена СМИ: На латвийско-российской границе скопилась очередь из украинцев Река Мацеста вышла из берегов в Сочи