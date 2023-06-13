Глава Курской области сообщил об обстреле двух приграничных поселков
Украинские войска обстреливают поселки Глушково и Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«В Теткино пострадало 9 домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. <...> В поселке Глушково повреждены несколько домов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет, отмечает телеканал «360».
По словам Старовойта, украинские силовики продолжают обстрелы. Губернатор пообещал сообщить подробности позднее.
Накануне ВСУ обстреляли железнодорожный вокзал в Донецке, погибла женщина, напоминает Ura.ru.
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