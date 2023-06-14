Два человека пострадали из-за обстрела в Брянской области
14 июня 202318:42
Два человека пострадали при обстреле деревни Грудская Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы.
До этого, по данным губернатора, деревня Грудская подвергалась обстрелу ВСУ 13 марта. Тогда, как сообщал Богомаз, никто не пострадал, но были повреждены два жилых дома.
В поселке Глушково Курской области ранее в среду, 14 июня, пострадали два человека в результате обстрела во стороны Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru