Два человека пострадали из-за обстрела в Брянской области

До этого, по данным губернатора, деревня Грудская подвергалась обстрелу ВСУ 13 марта. Тогда, как сообщал Богомаз, никто не пострадал, но были повреждены два жилых дома.

В поселке Глушково Курской области ранее в среду, 14 июня, пострадали два человека в результате обстрела во стороны Украины.



