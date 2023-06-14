Два человека пострадали из-за обстрела в Брянской области

Два человека пострадали при обстреле деревни Грудская Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы.

Пункт выдачи гумпомощи в Корсунке Херсонской области обстрелян ВСУ

До этого, по данным губернатора, деревня Грудская подвергалась обстрелу ВСУ 13 марта. Тогда, как сообщал Богомаз, никто не пострадал, но были повреждены два жилых дома.

В поселке Глушково Курской области ранее в среду, 14 июня, пострадали два человека в результате обстрела во стороны Украины.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ОбстрелБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры