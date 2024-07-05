Два человека погибли в результате удара ВСУ по ДНР
Два человека погибли в результате украинского удара по Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, еще 18 человек пострадали. Среди раненных - два сотрудника МЧС России
В Волновахе погибли два сотрудника строительной компании «ГорСтрой». Повреждены семь жилых домов в Петровском, Ленинском районах Донецка, Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки, один объект гражданской инфраструктуры в Волновахе.
Украинская сторона совершила 24 вооруженных атаки, выпущено 56 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS M-30 F1 (шрапнельная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные БПЛА.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что более 40% территории ДНР еще находится под контролем украинских войск, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru