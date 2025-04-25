Два человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ

Украинский дрон атаковал автомобиль на автодороге «Косилово — Почаево» Грайворонского округа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области

По его словам, двое мужчин погибли на месте, ещё один мужчина получил тяжёлые ранения и был госпитализирован.

«Примите от меня и от всех жителей нашей Белгородчины самые искренние соболезнования», - написал он.

Ранее в ЦИК России заявили, что председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате удара беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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