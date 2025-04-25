Два человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ
Украинский дрон атаковал автомобиль на автодороге «Косилово — Почаево» Грайворонского округа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, двое мужчин погибли на месте, ещё один мужчина получил тяжёлые ранения и был госпитализирован.
«Примите от меня и от всех жителей нашей Белгородчины самые искренние соболезнования», - написал он.
Ранее в ЦИК России заявили, что председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате удара беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ
- Трамп заявил, что США не устанавливают крайний срок на переговорах по Украине
- СМИ назвали сумму, которую ФК «Краснодар» получит за переименование стадиона
- CNN: Китай отменил пошлины на импорт некоторых американских полупроводников
- Набиуллина: Покупая валюту лучше руководствоваться здравым смыслом
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и склад боеприпасов
- В МДТ пока не ждут возвращения Данилы Козловского
- «Всё очень хрупко»: Трамп рассказал о переговорах по Украине
- Набиуллина заявила о снижении вероятности повышения ключевой ставки
- СМИ: Самолет Дубай — Москва готовится к посадке в Баку из-за буйного пассажира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru