Два человека погибли в Белгородской области при атаке ВСУ

По его словам, двое мужчин погибли на месте, ещё один мужчина получил тяжёлые ранения и был госпитализирован.

«Примите от меня и от всех жителей нашей Белгородчины самые искренние соболезнования», - написал он.

Ранее в ЦИК России заявили, что председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате удара беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

