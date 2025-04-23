Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области
23 апреля 202521:52
Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, житель скончался в селе Михайловка.
Обстоятельства гибели устанавливают оперативные службы, добавил глава региона.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела села были ранены глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru