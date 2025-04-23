Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области

Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, житель скончался в селе Михайловка.

Обстоятельства гибели устанавливают оперативные службы, добавил глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела села были ранены глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:УкраинаВСУВзрывПогибшиеБелгородская область

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