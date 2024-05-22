Два человека погибли при украинском обстреле Лисичанска

По его словам, еще четыре человека пострадали, их госпитализировали в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Следственного комитета РФ.

Ранее Пасечник сообщал, что обстрел поселка Юбилейный в окрестностях Луганска был произведён с применением ракет SCALP-EG французского производства, отмечает «Радиоточка НСН».

