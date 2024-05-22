Два человека погибли при украинском обстреле Лисичанска
22 мая 202421:14
Двое мирных жителей погибли в результате украинского обстрела Лисичанска со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, еще четыре человека пострадали, их госпитализировали в медицинские учреждения. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Следственного комитета РФ.
Ранее Пасечник сообщал, что обстрел поселка Юбилейный в окрестностях Луганска был произведён с применением ракет SCALP-EG французского производства, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru