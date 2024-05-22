В Белгородской области женщина пострадала при обстреле ВСУ

Система ПВО сбила воздушную цель в Шебекинском городском округе Белгородской области, в результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У женщины слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригадой скорой она доставляется в больницу №2 города Белгорода», — написал губернатор в Telegram.

Кроме того, после отражения воздушной атаки в Шебекино повреждены осколками четыре частных жилых домовладения, здесь были пробиты кровли, посечены фасады и хозпостройки.

Ранее над Белгородской областью сбили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град», напоминает RT.

