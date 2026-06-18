Глава МИД ФРГ призвал начать переговоры по Украине «уже сейчас»

Странам Евросоюза не следует откладывать обсуждение возможного переговорного процесса по Украине. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Без Трампа и Турции: Кто может стать посредником на переговорах по Украине

По его словам, не следует упускать летний период для серьёзного рассмотрения возможностей урегулирования.

«Настало самое время для переговоров», — сказал Вадефуль.

Он также добавил, что Европа не должна полностью оставлять вопрос переговоров на усмотрение США.

Ранее Вадефуль обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом начать переговоры по украинскому урегулированию с участием Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

Фото: germania.diplo.de
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияЕвропаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры