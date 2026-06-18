Глава МИД ФРГ призвал начать переговоры по Украине «уже сейчас»

17 человек пострадали в результате атак БПЛА на территории Московской области Белоруссия ждет ответа от Украины по атаке на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области На саммите Россия - АСЕАН принята декларация по стратегическому партнерству до 2030 года В России наблюдается повышенный интерес к среднему профессиональному образованию Темпы роста случаев ожирения среди учеников младших классов остановили