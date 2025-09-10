В Курской области БПЛА повредил здание администрации

Украинский беспилотник атаковал Рыльский район Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате удара повреждена крыша здания районной администрации и остекление в одном из многоквартирных домов. Пострадавших нет.

В Курске на улице Союзной упали обломки дрона

Хинштейн отметил, что уточнение последствий атаки продолжается.

Он призвал жителей сохранять бдительность и не приближаться к обломкам беспилотников, а о подозрительных находках сообщать в экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры