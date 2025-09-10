В Курской области БПЛА повредил здание администрации
10 сентября 202520:46
Украинский беспилотник атаковал Рыльский район Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его данным, в результате удара повреждена крыша здания районной администрации и остекление в одном из многоквартирных домов. Пострадавших нет.
Хинштейн отметил, что уточнение последствий атаки продолжается.
Он призвал жителей сохранять бдительность и не приближаться к обломкам беспилотников, а о подозрительных находках сообщать в экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».
