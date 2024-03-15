Над Белгородской областью сбили 10 снарядов РСЗО «Vampire»
15 марта 202413:54
Очередная атака украинских войск по объектам на территории России была пресечена в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в небе над регионом около 13:00 мск 15 марта.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire», - заключили в ведомстве.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в Становлянском округе российские средства ПВО подавили два беспилотника, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru