Над Белгородской областью сбили 10 снарядов РСЗО «Vampire»

Очередная атака украинских войск по объектам на территории России была пресечена в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Два человека погибли и 17 пострадали при обстрелах в Белгородской области

В сообщении уточняется, что инцидент произошёл в небе над регионом около 13:00 мск 15 марта.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire», - заключили в ведомстве.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в Становлянском округе российские средства ПВО подавили два беспилотника, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьСпецоперацияМинобороны РФ

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