Два беспилотника сбиты в Подмосковье и над Калужской областью
5 сентября 202304:30
Украинский беспилотный летательный аппарат Украины уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе трёх часов ночи в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны России.
Кроме того, ещё один дрон, пытавшийся атаковать Москву, сбит в Истринском районе Подмосковья, сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранее Минобороны РФ заявило о перехваченном над Брянской областью беспилотнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru