Шойгу: За последние пять дней ВС РФ уничтожили семь морских беспилотников ВСУ

Также глава оборонного ведомства указал на то, что потери украинской стороны большие. Так, вчера только на одном направлении было уничтожено шесть украинских танков, уточнил Шойгу.



Кроме того, Шойгу подтвердил слова российского лидера, что контрнаступление Украины обернулось провалом, добавив, что последние десять дней украинская сторона совершает попытки яростных атак.

Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков пожаловался на большой ущерб от российских «Ланцетов» в ходе спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН»

