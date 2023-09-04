Минобороны РФ заявило о перехваченном над Брянской областью беспилотнике

Украинский беспилотник был перехвачен над территорией Брянской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что очередная попытка противника атаковать российскую территорию была пресечена 4 сентября около 17:00 мск.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», - отметили в военном ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ, беспилотник был подавлен силами РЭБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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