Минобороны РФ заявило о перехваченном над Брянской областью беспилотнике
Украинский беспилотник был перехвачен над территорией Брянской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что очередная попытка противника атаковать российскую территорию была пресечена 4 сентября около 17:00 мск.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», - отметили в военном ведомстве.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Клинцовскую ТЭЦ, беспилотник был подавлен силами РЭБ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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