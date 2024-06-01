Два белгородских села остались без света после обстрела ВСУ

Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Два жилых дома и ЛЭП в Белгородской области были повреждены при обстреле ВСУ

В результате ЧП никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения линии электропередачи.

«Без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское», — подчеркнул Гладков.

Губернатор уточнил, что специалисты начнут ликвидацию последствий обстрела после согласования с Минобороны.

Ранее в Белгороде беспилотник ВСУ самолетного типа врезался в многоквартирный дом и сдетонировал, в пяти квартирах были выбиты окна.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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