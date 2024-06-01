Два белгородских села остались без света после обстрела ВСУ
Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В результате ЧП никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения линии электропередачи.
«Без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское», — подчеркнул Гладков.
Губернатор уточнил, что специалисты начнут ликвидацию последствий обстрела после согласования с Минобороны.
Ранее в Белгороде беспилотник ВСУ самолетного типа врезался в многоквартирный дом и сдетонировал, в пяти квартирах были выбиты окна.
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