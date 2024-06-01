Два белгородских села остались без света после обстрела ВСУ

В результате ЧП никто не пострадал, однако зафиксированы повреждения линии электропередачи.

«Без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское», — подчеркнул Гладков.

Губернатор уточнил, что специалисты начнут ликвидацию последствий обстрела после согласования с Минобороны.

Ранее в Белгороде беспилотник ВСУ самолетного типа врезался в многоквартирный дом и сдетонировал, в пяти квартирах были выбиты окна.

