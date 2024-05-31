Гладков: В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал

По его словам, в результате взрыва в пяти квартирах были выбиты окна, в одной из них также сильно повреждён балкон. На территории расположенного рядом с домом детского сада осколками были посечены кровля и стены летнего павильона, повреждён один автомобиль.

Гладков добавил, что ещё один украинский БПЛА упал и сдетонировал в посёлке Дубовое Белгородского района. В результате были повреждены забор и тротуар на территории частного жилого домовладения

«Никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что житель Белгородской области погиб при воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

