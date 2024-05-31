Гладков: В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал
Украинский беспилотник самолётного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, после чего сдетонировал. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате взрыва в пяти квартирах были выбиты окна, в одной из них также сильно повреждён балкон. На территории расположенного рядом с домом детского сада осколками были посечены кровля и стены летнего павильона, повреждён один автомобиль.
Гладков добавил, что ещё один украинский БПЛА упал и сдетонировал в посёлке Дубовое Белгородского района. В результате были повреждены забор и тротуар на территории частного жилого домовладения
«Никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что житель Белгородской области погиб при воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
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